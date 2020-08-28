Пилот снял из кабины экипажа посадку самолета в Сочи

Краснодарский край

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В конце августа в соцсетях распространилось видео со съемкой вида из кабины пилотов самолета, который совершает посадку в Сочи

Пилот Utair выложил в своем инстаграме видео во время посадки самолета Boeing 737 в Сочи. 27 августа паблик «Типичный Краснодар» (Typicalkrd) обратил внимание на видео. На кадрах самолет приземляется со стороны моря: он пролетает над водной гладью, пляжем, зоной жилых домов, гаражами, дорогой и успешно приземляется на взлетно-посадочную полосу.

28 августа портал Юга.ру связался с автором видео, пилотом Дмитрием. Мужчина рассказал, что рейс был совершен 17 августа. На видео пилот за кадром называет числа: «137, 136, 141...». Как объяснил Дмитрий, так обозначают скорость в узлах. Один узел равен 1852 м/ч.

Авиация Сочи

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