Пилот снял из кабины экипажа посадку самолета в Сочи

В конце августа в соцсетях распространилось видео со съемкой вида из кабины пилотов самолета, который совершает посадку в Сочи

Пилот Utair выложил в своем инстаграме видео во время посадки самолета Boeing 737 в Сочи. 27 августа паблик «Типичный Краснодар» (Typicalkrd) обратил внимание на видео. На кадрах самолет приземляется со стороны моря: он пролетает над водной гладью, пляжем, зоной жилых домов, гаражами, дорогой и успешно приземляется на взлетно-посадочную полосу.

28 августа портал Юга.ру связался с автором видео, пилотом Дмитрием. Мужчина рассказал, что рейс был совершен 17 августа. На видео пилот за кадром называет числа: «137, 136, 141...». Как объяснил Дмитрий, так обозначают скорость в узлах. Один узел равен 1852 м/ч.