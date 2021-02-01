В аэропорту Сочи самолет смог приземлиться только с третьей попытки

Краснодарский край

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В Международном аэропорту Сочи в январе у рейса из Москвы возникли трудности с посадкой

Инцидент произошел 9 января, однако видео появилось в соцсетях накануне. По словам пассажиров, самолет компании Nordwind из Москвы не мог приземлиться в Сочи 40 минут.

«Один из пассажиров рейса обратился после инцидента в Росавиацию, Роспотребнадзор и Московскую межрегиональную транспортную прокуратуру с просьбой провести внеплановую проверку авиакомпании и дать правовую оценку действиям пилотов», — сообщили в телеграм-канале авиационного аналитического ресурса.

В пресс-службе Международного аэропорта Сочи порталу Юга.ру объяснили, что причиной такой посадки стала плохая погода. Накануне 9 января на курорте синоптики объявили штормовое предупреждение, был порывистый ветер, который мешал пилотам.

Как писали Юга.ру, в сентябре 2020 года в Международном аэропорту Сочи самолет выпустил аварийный трап передней двери.

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В аэропорту Сочи самолет смог приземлиться только с третьей попытки
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