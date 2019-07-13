Гигантское грустное лицо появилось на кубанском поле
Пермский художник Алексей Илькаев, известный под псевдонимом Sad Face, в июле создал ленд-арт-объект, выполненный на поле в Приморско-Ахтарском районе
Лик на поле появился на хуторе Новые Лиманокирпили. По просьбе артиста трактористы проехали по полю так, что следы сложились в грустное лицо.
Видео с процессом создания появилось 12 июля в соцсетях артиста.
«Гастроли Sad Face на кубанской земле закончились несколькими крупными проектами в стиле классического Sad Face. Самым масштабным является site specific лэнд-арт "Sad Face Kuban", — говорится в подписи к публикации. — В своих "кругах на полях" Кубани Илькаев срежиссировал цельную историю, с образом смерти, поддерживающим магистральную тему творчества художника. Раскаленный трактор под палящим солнцем вспахивает плодородный чернозем в форме лика смерти, напоминающий о неминуемом. На первый взгляд золотистое поле превращается в выжженную траву, впивающуюся в кожу. Девушка под палящим солнцем скрывает какую-то загадку…»
Как сообщали Юга.ру, в начале июля в галерее «Вершина культуры» на Шуховской башне в Краснодаре появилось полотно в 80 кв. метров с черно-белым изображением лица.
Пермский уличный художник Sad Face известен серией работ с черно-белыми лицами. Он выступил автором акции «Смерть не за горами» и соорганизатором галереи «Дом грузчика». Одна из работ Sad Face посвящена погибшим при наводнении в Крымске, она находится в краснодарском центре современного искусства «Типография», который, в августе переедет в новое место.
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