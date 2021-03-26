В Геленджике к концу 2021 года собираются открыть две развязки

Краснодарский край

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«Автодор» 26  марта рассказал планах открыть движение по двум транспортным развязкам в Геленджике до конца 2021 года

Напомним, в 2015 году власти Кубани сообщили, что в Геленджике собираются сделать новые транспортные развязки. Работы обещали начать в 2019 году, однако строительство стартовало только в 2020-м.

26 марта госкомпания «Автодор» сообщила, что в четвертом квартале 2021 года откроется движение по двум новым развязкам в Геленджике в районе поселка Светлого. Речь идет об участке трассы М-4 «Дон» с 1517-го по 1519-й километр.

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Полностью завершить реконструкцию этого отрезка планируется в 2023 году. К тому времени должны построить шесть новых транспортных развязок, шесть надземных и три подземных пешеходных перехода. Кроме того, специалисты починят старый и построят новый мост через реку Адербу, а число полос увеличится с двух до четырех-шести. Также появятся проезды с двумя-четырьмя полосами.

Ранее Юга.ру писали, что в январе в Геленджике перекрыли участок трассы М-4 «Дон», чтобы заменить там дорожное полотно. Ограничения будут действовать до 1 мая.

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