Две новые развязки в Геленджике планируют начать строить в этом году

«Автодор» планирует начать строительство двух развязок в Геленджике в 2019 году

Об этом и.о. директора краснодарского филиала ГК «Автодор» Роман Оветченко сообщил на совещании с руководством региона. По его словам, на работы по созданию развязки в районе аэропорта Геленджика и села Дивноморское уже выделены средства.

Кроме того, госкомпания готовит проектную документацию транспортной развязки на въезде в Кабардинку, передает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писали Юга.ру, проекты развязок в Геленджике были презентованы в 2015 году.

В 2018 году «Автодор» заявлял, что первый проект предусматривает реконструкцию дороги от поворота перед поселком Светлый до улицы Луначарского в Геленджике. Длина нового участка составит 3,5 км. Будет организовано шестиполосное движение. Эта развязка позволит туристам быстрее добираться к курортным поселкам Джанхот, Дивноморское и Прасковеевка.

Вторую развязку построят на выезде из города в сторону Новороссийска, где к федеральной дороге примыкают съезды в жилые районы, микрорайон Голубая бухта и аэропорт. Участок в 4,3 км будет четырехполосным.