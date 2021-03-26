В Краснодаре осудили организатора и заказчика по делу о тройном убийстве 15-летней давности в Дагомысе

26 марта вступил в силу приговор Краснодарского краевого суда в отношении организатора и заказчика преступления в гостинице в Дагомысе

Что случилось? 9 октября 2006 года в частной гостинице в поселке Дагомыс застрелили трех человек: мужчину, женщину и 15-летнюю девочку. Еще несколько человек пострадали. Под подозрение в совершении преступления попали двое уроженцев Татарстана — Андрей Никитин и Игорь Тугаров. Никитина спустя несколько дней задержали в Казани. Он признался в преступлении и рассказал, что убийство заказал муж женщины, чтобы не делить с ней имущество при разводе. Выяснилось, что заказчик и организатор находятся в Сочи, а следователи продолжали искать Тугарова.

Всех преступников поймали? Да, спустя некоторое время следователи задержали Тугарова. В 2007 году ему и Никитину вынесли обвинительный приговор. Тугарова приговорили к пожизненному лишению свободы, а Никитина — к 22 годам. Следком сообщал подробности, согласно которым мужчина из-за земельного участка в Дагомысе попросил знакомых организовать убийство жены. Те, в свою очередь, нашли Тугарова в качестве исполнителя, а он позвал Никитина. Поиски организатора и заказчика продолжались 12 лет, их удалось задержать только в 2018 году. Суд заключил их под стражу.

Что случилось сейчас? Против двух жителей Сочи, заказчика и организатора, возбудили дела по ч. 4 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК (Подстрекательство к покушению на убийство по найму) и ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Организация покушения на убийство по найму). Их признали виновными. Бывшего мужа женщины приговорили к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Второй сочинец получил 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима за организацию покушения на убийство. Приговор Лазаревского районного суда Сочи вступил в силу сегодня, 26 марта, сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда. Также в суде рассказали подробности преступления. В 2006 году один из убийц находился в доме, который сдавала в аренду супруга заказчика. Злоумышленник пригласил ее в комнату, повалил на пол и начал душить, пока не решил, что она умерла. В это время второй мужчина застрелил трех находившихся в гостинице человек — мать женщины, ее дочь от первого брака и рабочего, а отца потерпевшей ранил. Таким образом, жена заказчика осталась жива. Отметим, что у экс-супруга потерпевшей был умысел исключительно на ее убийство. Так как она выжила, то против организатора и заказчика расследовали уголовное дело только о покушении на убийство женщины. Они не несут ответственности за то, что один из исполнителей застрелил троих человек в гостинице.