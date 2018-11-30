Задержаны заказчик и организатор тройного убийства 12-летней давности в Дагомысе

В Краснодарском крае задержали и арестовали двух мужчин, подозреваемых в убийстве троих человек в сочинском поселке Дагомыс в 2006 году

Как сообщали Юга.ру, 9 октября 2006 года в частной гостинице в Дагомысе были застрелены три человека — мужчина, женщина и 15-летняя девочка. Еще несколько человек пострадали.

Под подозрение в совершении преступления попали двое уроженцев Татарстана — Андрей Никитин и Игорь Тугаров.

Никитина разыскали и задержали несколько дней спустя в Казани. Он сознался в причастности к убийству и рассказал, что заказал его муж пострадавшей женщины, чтобы не делить с ней имущество при разводе. Выяснилось, что заказчик и организатор находятся в Сочи. Также продолжились поиски причастного к преступлению Тугарова.

В СК РФ уточнили подробности произошедшего. У заказчика убийства возник спор с супругой после расторжения брака по поводу права собственности на земельный участок в Дагомысе и постройки. Он привлек знакомых для организации ее убийства, а они нашли Тугарова в качестве исполнителя. Тот в свою очередь предложил Никитину выступить соисполнителем и убить других людей, которые окажутся в доме.

«Никитин, находясь в домовладении, которое сдавала в аренду потерпевшая, пригласил ее в комнату под вымышленным предлогом. Повалив на пол, он стал душить ее до потери сознания и, предположив, что женщина мертва, прекратил свои действия. Потерпевшей удалось выжить. В это же время Тугаров спустился на первый этаж, где застрелил трех находившихся в гостинице человек — мать женщины, ее дочь от первого брака и рабочего, а отца потерпевшей ранил», — говорится в сообщении.

Никитину и Тугарову — исполнителям убийства — в 2007 году вынесли обвинительный приговор. Тугарова приговорили к пожизненному лишению свободы, а Никитина — к 22 годам.

Поиски организатора и заказчика продолжались 12 лет. Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу, в ближайшее время им предъявят обвинение.