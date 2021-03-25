В Сочи сезон брачных танцев у павлинов начался на месяц раньше

«Гон у павлинов начинается в апреле, когда среднесуточная температура устанавливается выше 15 °С, и это просто удивительно, что сейчас, когда еще холодно, они так активны», — сообщила специалист по уходу за животными парка «Дендрарий» Ольга Рагулина.

Обычно ухаживания у этих экзотических птиц начинаются на месяц позже — в середине весны. Самцы распускают веера своего оперения, пытаясь привлечь самок. И хотя обычно это происходит в середине апреля, в этом году увидеть павлиньи пляски в парке «Дендрарий» можно уже сейчас, в марте.

Она уточнила, что во время брачного сезона самцы павлина демонстрируют свое пышное оперение и, повернувшись к самкам спиной, начинают энергично трясти всем телом. Перья украшены на концах «глазами» и могут достигать в длину до полутора метров.

Доказано, что самки — крайне привередливы. Наибольшим успехом у них пользуются кавалеры с неким средним значением «роскошности» хвоста, у которых количество глазчатых узоров составляет от 165 до 170. Известно также, что раскрытое оперение служит самцам павлинов инфразвуковым передатчиком.

Продлится брачный период у павлинов до сентября, после чего специалисты ожидают значительное пополнение у птиц. В кладке обычно от 4 до 10 яиц. Сейчас в парке живут 18 взрослых птиц, в том числе 13 самцов.

Ранее Юга.ру рассказывали, что в сочинском парке «Дендрарий» у двух пар павлинов летом 2020 года вылупились девять птенцов. Обитатели зоопарков и вольерного комплекса Сочи во второй половине весны 2020 года начали обзаводиться потомством. В парке «Южные культуры» у пары лебедей вылупились птенцы.