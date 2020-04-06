В Сочи гуси поругались с лебедями из-за территории для высидки птенцов

Краснодарский край

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В апреле между птицами — обитателями сочинского парка «Южные культуры», принадлежащего Кавказскому заповеднику, возник конфликт

Ежегодно в начале апреля обитатели парка «Южные культуры» начинают откладывать яйца. Однако и гуси, и белые лебеди каждый год пытаются поделить территорию около малого пруда, на которой обычно обустраивают свои гнезда.

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«Две гусыни уже снесли 14 яиц. А гусь, как настоящий вожак стаи, принялся защищать свое семейство, охранять пространство. В итоге согнал своего соседа лебедя с кладки», — рассказали 6 апреля в пресс-службе Кавказского биосферного заповедника.

Для того, чтобы конфликт за место между птицами не продолжался, гусиное семейство переселили в специально возведенный на территории хозяйственного двора вольер.

«Там домашних гусей никто не будет беспокоить, а сотрудники парка не упустят момент, когда вылупятся птенцы, и помогут сохранить потомство», — отметили в заповедника.

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Между тем, паре лебедей на пруду люди помогли построить гнездо. В ближайшее время самка начнет высиживать яйца. Предполагается, что птенцы лебей появятся на свет в середине мая, а гусята — в конце апреля.

Как писали Юга.ру, в сочинском парке «Южные культуры» у пары черных лебедей, которые поселились на курорте в 2012 году, в феврале появилось первое потомство. Однако это заняло шесть лет: в 2018 году выяснилось, что пара состоит из двух самок. Когда одну птицу заменили на самца, птенцы не заставили себя ждать.

Животные Заповедники птицы Сочи

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