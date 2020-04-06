В Сочи гуси поругались с лебедями из-за территории для высидки птенцов

Ежегодно в начале апреля обитатели парка «Южные культуры» начинают откладывать яйца. Однако и гуси, и белые лебеди каждый год пытаются поделить территорию около малого пруда, на которой обычно обустраивают свои гнезда.

«Две гусыни уже снесли 14 яиц. А гусь, как настоящий вожак стаи, принялся защищать свое семейство, охранять пространство. В итоге согнал своего соседа лебедя с кладки», — рассказали 6 апреля в пресс-службе Кавказского биосферного заповедника.

Для того, чтобы конфликт за место между птицами не продолжался, гусиное семейство переселили в специально возведенный на территории хозяйственного двора вольер.

«Там домашних гусей никто не будет беспокоить, а сотрудники парка не упустят момент, когда вылупятся птенцы, и помогут сохранить потомство», — отметили в заповедника.