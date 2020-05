В Сочи у ослицы Джулии, дикобраза Розочки, кабанов и лебедей родились детеныши

View this post on Instagram

В зоопарке санатория «Октябрьский» вновь пополнение!!! Сегодня Ослица Джулия родила прекрасного детеныша! Прибавления ждали достаточно долго, 13 месяцев. Назвали ослёнка - Джоси. Детеныша посетители зоопарка смогут увидеть после 1 июня. Самочувствие мамочки и ее дитя великолепное! #зоопарк #санаторийоктябрьский #ослик #детеныш #сочи