В Сочи у ослицы Джулии, дикобраза Розочки, кабанов и лебедей родились детеныши
Обитатели зоопарков и вольерного комплекса Сочи во второй половине весны начали обзаводиться потомством
В сочинском зоопарке санатория «Октябрьский», вольерном комплексе «Лаура» и парке «Южные культуры» Кавказского биосферного заповедника начался весенний бэби-бум. В санаторном зоопарке родились детеныши у двух самок — ослицы Джулии и дикобраза Розочки.
«В середине мая Джулия родила прекрасного детеныша. Прибавление ждали достаточно долго, 13 месяцев. Осленка назвали Джоси. Детеныша посетители зоопарка смогут увидеть после 1 июня», — сообщается в инстаграме здравницы.
У самки дикобраза родились два мальчика. Сотрудники зоопарка собираются выбрать для них имена, связанные с названием цветов. Отца детенышей, редкого белого дикобраза, зовут Кактус.
Кроме того, на двух объектах Кавказского заповедника тоже случилось пополнение. В парке «Южные культуры» у пары лебедей вылупились птенцы.
«Но это не те лебеди, что конфликтовали с гусями из-за территории. Это другая пара. Лебеди, которых гусь прогнал с насиженного места, еще ждут появления малышей», — уточнили порталу Юга.ру в пресс-службе заповедника.
На кордоне «Лаура» у семьи диких кабанов родились поросята. У детенышей характерные полоски на спине, которые с возрастом исчезнут, заключила представитель пресс-службы.
В апреле Юга.ру рассказывали, что в Сочи гуси поругались с лебедями из-за территории для высидки птенцов. Кроме того, этой весной черноносые овцы и южноамериканский заяц поселились в зоопарке санатория в Сочи.
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В зоопарке санатория «Октябрьский» вновь пополнение!!! Сегодня Ослица Джулия родила прекрасного детеныша! Прибавления ждали достаточно долго, 13 месяцев. Назвали ослёнка - Джоси. Детеныша посетители зоопарка смогут увидеть после 1 июня. Самочувствие мамочки и ее дитя великолепное! #зоопарк #санаторийоктябрьский #ослик #детеныш #сочи