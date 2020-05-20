В Сочи у ослицы Джулии, дикобраза Розочки, кабанов и лебедей родились детеныши

Обитатели зоопарков и вольерного комплекса Сочи во второй половине весны начали обзаводиться потомством

В сочинском зоопарке санатория «Октябрьский», вольерном комплексе «Лаура» и парке «Южные культуры» Кавказского биосферного заповедника начался весенний бэби-бум. В санаторном зоопарке родились детеныши у двух самок — ослицы Джулии и дикобраза Розочки.

«В середине мая Джулия родила прекрасного детеныша. Прибавление ждали достаточно долго, 13 месяцев. Осленка назвали Джоси. Детеныша посетители зоопарка смогут увидеть после 1 июня», — сообщается в инстаграме здравницы.

У самки дикобраза родились два мальчика. Сотрудники зоопарка собираются выбрать для них имена, связанные с названием цветов. Отца детенышей, редкого белого дикобраза, зовут Кактус.