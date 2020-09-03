У павлинов сочинского «Дендрария» вылупились девять птенцов

В сочинском парке «Дендрарий» у двух пар павлинов летом вылупились девять птенцов

В Сочи бэби-бум дошел и до павлинов. Две пары птиц высидели рекордное число птенцов — девять. Четыре малыша появились на свет два месяца назад, еще пять — в середине августа, но в «Дендрарии» об этом рассказали только осенью.

«Малыши здоровы и быстро растут, удивляя гостей парка», — сообщила 2 сентября специалист по уходу за животными парка «Дендрарий» Ольга Рагулина.

Сначала на свет появились три самки и один самец. У двухнедельных птенцов пол еще не определили.