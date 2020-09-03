У павлинов сочинского «Дендрария» вылупились девять птенцов
В сочинском парке «Дендрарий» у двух пар павлинов летом вылупились девять птенцов
В Сочи бэби-бум дошел и до павлинов. Две пары птиц высидели рекордное число птенцов — девять. Четыре малыша появились на свет два месяца назад, еще пять — в середине августа, но в «Дендрарии» об этом рассказали только осенью.
«Малыши здоровы и быстро растут, удивляя гостей парка», — сообщила 2 сентября специалист по уходу за животными парка «Дендрарий» Ольга Рагулина.
Сначала на свет появились три самки и один самец. У двухнедельных птенцов пол еще не определили.
В пресс-службе Сочинского нацпарка напомнили, что традиция разводить павлинов в «Дендрарии» сохранилась со времен основателя парка Сергея Худекова. Эта птица считается символом сочинского царства растений. Перья павлина украшают центральный вход в «Дендрарий».
Всего в парке сейчас живут 18 особей экзотических птиц, ими верховодит 8-летний самец Пашка. Перед туристами он всегда распускает свой хвост.
Ранее Юга.ру рассказывали, что обитатели зоопарков и вольерного комплекса Сочи во второй половине весны начали обзаводиться потомством. В парке «Южные культуры» у пары лебедей вылупились птенцы. А в апреле гуси поругались с лебедями из-за территории для высидки птенцов.