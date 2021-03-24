Краснодарец убил соседа за отказ убираться на кухне

24 марта в СК рассказали о том, что в Краснодаре будут судить мужчину за убийство соседа

Вечером 23 августа 2020 года произошел конфликт между соседями в многоквартирном доме на улице Уральской. Мужчины на кухне общего пользования обуждали уборку помещения по графику. В этот момент один из соседей, 38-летний местный житель, сказал, что не будет этим заниматься. В ходе ссоры второй мужчина ударил его ножом и убил.

О произошедшем 40-летний краснодарец рассказал родственнице. Она прибыла на место и вызвала медиков и полицию. Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, смерть произошла из-за колото-резаных ранений.

На краснодарца завели уголовное дело по ч. 1 т. 105 УК РФ (Убийство). Его заключили под стражу, она продолжает действовать и в настоящее время. Дело направили в суд, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Напомним, в 2018 году житель Ставрополья кирпичом убил друга, который не хотел уходить домой. А в феврале 2019 года житель Анапы застрелил двух соседей, которые громко слушали музыку. В 2020 году его выпустили из-под стражи в зале суда.