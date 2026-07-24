В Госдуме предложили сделать День знаний официальным выходным по всей России

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Депутаты Госдумы направили в Правительство РФ законопроект, который предлагает объявить 1 сентября нерабочим праздничным днем

23 июля агентство «РИА Новости» сообщило, что в Госдуму внесли инициативу об изменении статуса 1 сентября. Фракция «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложила официально сделать День знаний нерабочим праздничным днем для всех граждан. Текст документа уже направили в Правительство РФ.

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Авторы законопроекта отметили, что решили не ограничиваться предоставлением разового отгула только родителям школьников. Вместо этого депутаты предлагают закрепить 1 сентября в общем перечне государственных праздничных дней.

По мнению авторов инициативы, такой шаг «подчеркнет значение образования, детства и семьи в системе государственных приоритетов».

Как писали Юга.ру, с 1 сентября в школах России появится обязательный курс по начальной военной подготовке.

Госдума РФ Образование общество Праздники Школа Школьники

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В Госдуме предложили сделать День знаний официальным выходным по всей России
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