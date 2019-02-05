Житель Ставрополья кирпичом убил друга, который не хотел уходить домой

В Георгиевском городском округе Ставропольского края мужчина до смерти забил своего друга кирпичом по голове

Суд установил, что 3 января 2018 года житель села Краснокумского выпивал вместе со своим 41-летним другом у себя дома. Гость не хотел уходить к себе, поэтому приятели начали ссориться. Тогда хозяин дома нашел во дворе кирпич и несколько раз ударил им гостя по голове, отчего он умер на месте.

Мужчину обвинили по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство) и приговорили к восьми годам лишения свободы, сообщила 5 февраля пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.