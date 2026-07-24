Топливная карта Краснодара на 24 июля: работают 70 АЗС

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, freepik.com
    © Фото freepik, freepik.com

Где заправиться в пятницу — власти опубликовали список действующих АЗС Краснодара

24 июля телеграм-канал «МЦУ Краснодар» сообщил, что утром в пятницу в городе работают 70 АЗС. Это на пять меньше, чем днем ранее. Еще 33 АЗС временно не отпускают топливо, а 11 закрыты на ремонт.

Наличие основных видов топлива на работающих заправках:

  • АИ-92 доступен на 59 станциях;
  • АИ-95 — на 54 АЗС;
  • АИ-100 — на 13 заправках;
  • дизельное топливо — в наличии на 67 станциях.

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Список работающих заправок по сетям и улицам:

  • «Роснефть» — Селезнева, Уральская, Московская, Котовского, Ростовское шоссе, Дзержинского, Лукьяненко, Бородинская, Кубанская Набережная, трасса Краснодар–Кропоткин (направление к хутору Ленина).
  • «Лукойл» — Тургенева, Захарова, Коммунаров, Ставропольская, Уральская, Крылатая, Восточно-Кругликовская, Дзержинского, Российская, Тополиная, проспект Чекистов, Ростовское шоссе, проезд Мирный, Западный обход.
  • «Газпром» — Крупской, Дзержинского, Красных Партизан, Российская, Ейское шоссе.
  • «Газпромнефть» — Селезнева, Уральская, Восточно-Кругликовская, Сокол, Переходная, Суворова, Ялтинская, Калинина, Западный обход, трасса Краснодар–Кропоткин (в районе хутора Ленина в обоих направлениях).
  • Rusoil — Дальняя, Бабушкина, Ростовское шоссе, Уральская, Дзержинского, Пластунская.
  • «Татнефть» — Ростовское шоссе.
  • «СитиОйл» — Мачуги, Ростовское шоссе.
  • Teboil — Российская.
  • «Уфимнефть» — Дзержинского, Солнечная.
  • Atan — 1-я Дорожная, Красных Партизан хутор Ленина.
  • «КТК» — Кожевенная.
  • «Ирбис» — Разина.
  • PNB — Монтажников, Шевченко.
  • «ОПТИ» — Красных Партизан.
  • «ЮНК» — Российская.
  • «Партнер» — Уральская.
  • Petrol — 70-летия Октября.

Власти отметили, что ситуация на топливном рынке остается динамичной.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае массово срываются госконтракты на бензин.

Автомобили Краснодар Нефть Топливо

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