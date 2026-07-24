Топливная карта Краснодара на 24 июля: работают 70 АЗС

24 июля телеграм-канал «МЦУ Краснодар» сообщил, что утром в пятницу в городе работают 70 АЗС. Это на пять меньше, чем днем ранее. Еще 33 АЗС временно не отпускают топливо, а 11 закрыты на ремонт.

Наличие основных видов топлива на работающих заправках: