Топливная карта Краснодара на 24 июля: работают 70 АЗС
Где заправиться в пятницу — власти опубликовали список действующих АЗС Краснодара
24 июля телеграм-канал «МЦУ Краснодар» сообщил, что утром в пятницу в городе работают 70 АЗС. Это на пять меньше, чем днем ранее. Еще 33 АЗС временно не отпускают топливо, а 11 закрыты на ремонт.
Наличие основных видов топлива на работающих заправках:
- АИ-92 доступен на 59 станциях;
- АИ-95 — на 54 АЗС;
- АИ-100 — на 13 заправках;
- дизельное топливо — в наличии на 67 станциях.
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Список работающих заправок по сетям и улицам:
- «Роснефть» — Селезнева, Уральская, Московская, Котовского, Ростовское шоссе, Дзержинского, Лукьяненко, Бородинская, Кубанская Набережная, трасса Краснодар–Кропоткин (направление к хутору Ленина).
- «Лукойл» — Тургенева, Захарова, Коммунаров, Ставропольская, Уральская, Крылатая, Восточно-Кругликовская, Дзержинского, Российская, Тополиная, проспект Чекистов, Ростовское шоссе, проезд Мирный, Западный обход.
- «Газпром» — Крупской, Дзержинского, Красных Партизан, Российская, Ейское шоссе.
- «Газпромнефть» — Селезнева, Уральская, Восточно-Кругликовская, Сокол, Переходная, Суворова, Ялтинская, Калинина, Западный обход, трасса Краснодар–Кропоткин (в районе хутора Ленина в обоих направлениях).
- Rusoil — Дальняя, Бабушкина, Ростовское шоссе, Уральская, Дзержинского, Пластунская.
- «Татнефть» — Ростовское шоссе.
- «СитиОйл» — Мачуги, Ростовское шоссе.
- Teboil — Российская.
- «Уфимнефть» — Дзержинского, Солнечная.
- Atan — 1-я Дорожная, Красных Партизан хутор Ленина.
- «КТК» — Кожевенная.
- «Ирбис» — Разина.
- PNB — Монтажников, Шевченко.
- «ОПТИ» — Красных Партизан.
- «ЮНК» — Российская.
- «Партнер» — Уральская.
- Petrol — 70-летия Октября.
Власти отметили, что ситуация на топливном рынке остается динамичной.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае массово срываются госконтракты на бензин.
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