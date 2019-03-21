В Краснодаре приезжий убил знакомого за отказ мыть посуду 8 марта

В Краснодаре 8 марта на улице Тургенева приезжий из Самарской области застрелил знакомого, который отказался мыть посуду

Трое приезжих из Самарской области жили в съемной квартире на улице Тургенева. По версии следствия, 35-летний мужчина поссорился со своим 20-летним знакомым из-за того, что тот не хотел мыть посуду. Во время конфликта парень взял со стола пневматический пистолет, однако мужчина выхватил его и не менее двух раз выстрелил в живот и грудь молодого человека.

После этого злоумышленник уехал из Краснодарского края. 32-летний очевидец отвез пострадавшего в больницу, где тот умер 10 марта.