В Краснодаре приезжий убил знакомого за отказ мыть посуду 8 марта
В Краснодаре 8 марта на улице Тургенева приезжий из Самарской области застрелил знакомого, который отказался мыть посуду
Трое приезжих из Самарской области жили в съемной квартире на улице Тургенева. По версии следствия, 35-летний мужчина поссорился со своим 20-летним знакомым из-за того, что тот не хотел мыть посуду. Во время конфликта парень взял со стола пневматический пистолет, однако мужчина выхватил его и не менее двух раз выстрелил в живот и грудь молодого человека.
После этого злоумышленник уехал из Краснодарского края. 32-летний очевидец отвез пострадавшего в больницу, где тот умер 10 марта.
Подозреваемый сам пришел в правоохранительные органы 15 марта и признался в убийстве. Его заключили под стражу и возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство), сообщили 21 марта в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Как писали Юга.ру, в начале марта 24-летнего краснодарца приговорили к 17 годам колонии за убийство 77-летней женщины, у которой он взял деньги в долг и не хотел их отдавать.
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