Власти Адыгеи заявили, что ставка по ипотеке в регионе — одна из самых низких в стране
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 23 марта провел совещание, посвященное развитию жилищного строительства в регионе
В совещании приняли участие руководители строительных компаний и представители органов исполнительной власти Адыгеи.
Замминистра строительства Лев Каракян сообщил, что по нацпроекту «Жилье и городская среда» в Адыгее к 2030 году хотят построить до 2,6 млн кв. метров жилья. При этом только за прошлый год в республике возвели 258 тыс. кв. метров.
Кроме того, в регионе удалось улучшить жилищные условия 24 тыс. семей. Больше всего домов возвели в Тахтамукайском районе, Майкопе и Майкопском районе.
Всего в республике работают 34 застройщика, которые получили разрешения на строительство 150 многоэтажек до 2025 года. При этом в 2021 году в Адыгее планируют построить 300 тыс. кв. метров жилья. Только за два зимних месяца в регионе удалось ввести в эксплуатацию 36,4 тыс. кв. метров.
Министр экономического развития и торговли Заур Шеуджен отметил, что за год в Адыгее на 38% увеличилось число ипотечных кредитов. Средняя ставка по ипотеке снизилась на 2,73 % (сейчас она равна 7,29 %) и является одной из самых низких в стране.
Глава Адыгеи отметил важность информирования предпринимателей о новых видах поддержки в строительной отрасли и поручил направить застройщикам все данные о нововведениях и изменениях в градостроительном законодательстве.
«Органы власти готовы помогать всем, кто стремится работать в республике открыто и эффективно. Здесь важно использовать новые инструменты поддержки, которые предоставляет федеральный центр», — отметил Кумпилов.
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На совещании глава Адыгеи также напомнил, какую в регионе провели работу по решению проблем обманутых дольщиков, подчеркнул важность недопущения подобных ситуаций и поручил усилить контроль за строительством жилищных объектов.
Кумпилов поручил застройщикам грамотно подходить к планированию территорий, отведенных под строительство, и заранее продумывать развитие социальной и транспортной инфраструктуры.
«Это касается строительства детских садов, школ, поликлиник, парковочных мест, обустройства спортивных и дворовых площадок, озеленения, освещения. Вся застройка должна быть качественной и комфортной для проживания граждан», — подчеркнул глава региона.
Напомним, 21 марта Мурат Кумпилов встретился с мэром Адыгейска Махмудом Тлехасом. Чиновники обсудили планы по развитию города.