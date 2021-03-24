Власти Адыгеи заявили, что ставка по ипотеке в регионе — одна из самых низких в стране

В совещании приняли участие руководители строительных компаний и представители органов исполнительной власти Адыгеи.

Замминистра строительства Лев Каракян сообщил, что по нацпроекту «Жилье и городская среда» в Адыгее к 2030 году хотят построить до 2,6 млн кв. метров жилья. При этом только за прошлый год в республике возвели 258 тыс. кв. метров.

Кроме того, в регионе удалось улучшить жилищные условия 24 тыс. семей. Больше всего домов возвели в Тахтамукайском районе, Майкопе и Майкопском районе.