В Адыгее по нацпроекту за пять лет собираются построить 150 многоэтажек
Глава Адыгеи 5 марта отчитался о реализации в регионе нацпроекта «Жилье и городская среда»
Зампредседателя Правительства РФ Марат Хуснуллин провел заседание президиума правительственной комиссии, посвященное развитию регионов. От Адыгеи в мероприятии участвовал глава республики Мурат Кумпилов.
Руководитель республики рассказал на заседании, как в Адыгее реализуется нацпроект «Жилье и городская среда». По его словам, в 2020 году в регионе ввели в эксплуатацию 258 тыс. кв. метров жилья, в этом году введут около 300 тыс. кв. метров. Строительством занимаются 34 застройщика. В Адыгее выдано 59 разрешений на постройку 150 многоквартирных домов. Их должны построить в течение пяти лет.
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Глава региона сообщил, что по индивидуальной программе социально-экономического развития разработана документация для почти 1,8 тыс. участков в Майкопе, выдаваемым многодетным семьям, для создания там инженерной инфраструктуры.
Также в Адыгее подготавливают договора по федеральной программе «Стимул», задача которой ускорить темпы жилищного строительства. Для комплексной застройки в регионе выбрали участки в Тахтамукайском районе и Майкопе.
Кроме того, глава Адыгеи сообщил, что в республике раньше срока завершат программу по переселению граждан из ветхого жилья.
Ранее Юга.ру писали о том, что власти Адыгеи хотят через льготную ипотеку стимулировать жилищное строительство.