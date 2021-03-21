Глава Адыгеи обсудил развитие Адыгейска с мэром города

Адыгея

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Глава Адыгеи Мурат Кумпилов встретился и пообщался с мэром Адыгейска Махмудом Тлехасом 

Политики накануне обсудили социально-экономическую ситуацию, реализацию нацпроектов и госпрограмм на территории муниципалитета. По словам Кумпилова, Адыгейск является одной из перспективных территорий региона, и необходимо максимально выгодно использовать ее географическое положение. Напомним, город расположен вдоль федеральной трассы к Черному морю.

Мэр Адыгейска Махмуд Тлехас отчитался, что в 2020 году дотационность городского бюджета снизилась с 33,3% до 27,7%, а темп роста доходов составил 112,7%. Кроме того, в городе ввели в эксплуатацию детсад на 240 мест с ясельными группами, построили физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК), отремонтировали Центр народной культуры. Также в прошлом году благоустроили мемориальный комплекс «Победа» и территорию возле проспекта Ленина, сообщили в пресс-службе правительства Адыгеи.

Глава республики указал на важность сохранения положительной динамики городской экономики и социальной сферы. По его мнению, вместе с ремонтом и реконструкцией существующих объектов, надо развивать экономику и наращивать бюджет.

Благоустройство Бюджет Мурат Кумпилов Экономика

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Глава Адыгеи обсудил развитие Адыгейска с мэром города
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