Глава Адыгеи обсудил развитие Адыгейска с мэром города

Политики накануне обсудили социально-экономическую ситуацию, реализацию нацпроектов и госпрограмм на территории муниципалитета. По словам Кумпилова, Адыгейск является одной из перспективных территорий региона, и необходимо максимально выгодно использовать ее географическое положение. Напомним, город расположен вдоль федеральной трассы к Черному морю.

Мэр Адыгейска Махмуд Тлехас отчитался, что в 2020 году дотационность городского бюджета снизилась с 33,3% до 27,7%, а темп роста доходов составил 112,7%. Кроме того, в городе ввели в эксплуатацию детсад на 240 мест с ясельными группами, построили физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК), отремонтировали Центр народной культуры. Также в прошлом году благоустроили мемориальный комплекс «Победа» и территорию возле проспекта Ленина, сообщили в пресс-службе правительства Адыгеи.

Глава республики указал на важность сохранения положительной динамики городской экономики и социальной сферы. По его мнению, вместе с ремонтом и реконструкцией существующих объектов, надо развивать экономику и наращивать бюджет.