Максимальная загруженность дорог этим утром составила пять баллов — это на один балл меньше, чем обычно. Свободные дороги заметили журналисты портала, которые сегодня утром передвигались по городу. Так, не было пробок на улице Комарова в 7:30 и на пути из Юбилейного микрорайона к парку «Краснодар» в 8:00. Также дорога была свободна по пути от улицы Школьной в район «Ленты» на Западном обходе. Журналисты отметили, что ожидали пробки после снега, однако двигаться по городу было даже быстрее, чем обычно.

Сервис «Яндекс.Пробки» тоже обнаружил в краевом центре дороги с нехарактерно свободным движением. На Ейском шоссе загруженность составила 0 баллов — это на два балла ниже обычного. Заторы на Кубанской Набережной к Индустриальной улице составили три балла (на два балла ниже обычного), на Ростовском шоссе — один балл (это на два балла ниже обычного).