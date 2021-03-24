В Краснодаре после снега улицы стали пустыми, но Ростовское шоссе всё равно простояло два часа
Утром 24 марта в Краснодаре отмечались неожиданно пустые магистрали
Максимальная загруженность дорог этим утром составила пять баллов — это на один балл меньше, чем обычно. Свободные дороги заметили журналисты портала, которые сегодня утром передвигались по городу. Так, не было пробок на улице Комарова в 7:30 и на пути из Юбилейного микрорайона к парку «Краснодар» в 8:00. Также дорога была свободна по пути от улицы Школьной в район «Ленты» на Западном обходе. Журналисты отметили, что ожидали пробки после снега, однако двигаться по городу было даже быстрее, чем обычно.
Сервис «Яндекс.Пробки» тоже обнаружил в краевом центре дороги с нехарактерно свободным движением. На Ейском шоссе загруженность составила 0 баллов — это на два балла ниже обычного. Заторы на Кубанской Набережной к Индустриальной улице составили три балла (на два балла ниже обычного), на Ростовском шоссе — один балл (это на два балла ниже обычного).
Тем не менее, в некоторых местах в городе фиксировали значительные пробки. Так, много машин скопилось в районе улиц Мачуги и Трамвайной в центре, на Дзержинского в центр и на Красных Партизан в центр. В этих трех местах были семибалльные заторы.
Также сервис зафиксировал в 8:30 затор длиной 3 км на Красных Партизан от Заполярной до Баумана и протяженностью 2,8 км на Восточно-Кругликовской и Школьной. Кроме того, пробка на Ростовском шоссе растянулась на 2,6 км от Седина до строительного рынка. Водители простояли в ней два часа.
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