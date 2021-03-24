В Краснодаре весь день будут идти дожди

Для ликвидации возможных подтоплений в ночь на городские улицы вышли 20 спецмашин. Они дежурили в районе Садового, Тихорецкого, Офицерского и Северных путепроводов, Тургеневского моста, а также путепровода в районе аэропорта по улице Фадеева.

Напомним, на Кубани действует штормовое предупреждение. Накануне жителей региона предупредили об ухудшении погоды, а ночью в Краснодаре пошел снег . По прогнозам синоптиков, сегодня в краевом центре выпадет 25,53% месячной нормы осадков.

Утром 24 марта в Краснодаре была нулевая температура, что на 12 °С ниже климатической нормы. Ветер лёгкий — 3 м/с, с порывами до 5,6 м/c. В городе пасмурно и облачно.

В первую половину дня синоптики обещают в краевом центре сильные осадки. Днем ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с, а воздух прогреется до 2-4 °С. Солнце сядет в 18:40.

В целом по краю сегодня облачно. Прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега, местами — сильные. В отдельных районах возможен целый комплекс неблагоприятных природных явлений — сильный ливень, грозы, град, шквалистый ветр с порывами до 20 м/с.

Утром ожидается налипание мокрого снега и туман. Ветер 5-10 м/с, с усилением до 13-18 м/с. В Новороссийске порывы ветра достигнут 18-23 м/с. Днем в регионе потеплеет до 2-7 °С, на Черноморском побережье будет 3-8 °С, а на юге до 10 °С.