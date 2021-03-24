МЧС предупредило жителей Кубани о сильном снеге
В Краснодарском крае в ночь на 24 марта объявили штормовое предупреждение по сильному снегу
По прогнозам синоптиков, с полуночи 24 марта и в первую половину дня на Кубани (за исключением Сочи) ожидается сильное налипание мокрого снега.
В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю попросили жителей региона быть осторожными на улице, обращать внимание на целостность линий электропередачи, при обнаружении обрыва или при возникновении перебоев в энерго-, газо-, водо-, теплоснабжении — звонить в экстренные службы.
В случае ЧС необходимо набирать 101 с мобильного телефона либо 8 (861) 268‑64‑40.
Напомним, также на Кубани действует штормовое предупреждение. Накануне жителей региона предупредили об ухудшении погоды, а ночью в Краснодаре пошел снег.
По прогнозам синоптиков, 24 марта в краевом центре выпадет больше 25% месячной нормы осадков. Сильные осадки в виде дождя и мокрого снега прогнозируют на территории всего региона.
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