МЧС предупредило жителей Кубани о сильном снеге

В Краснодарском крае в ночь на 24 марта объявили штормовое предупреждение по сильному снегу

По прогнозам синоптиков, с полуночи 24 марта и в первую половину дня на Кубани (за исключением Сочи) ожидается сильное налипание мокрого снега.

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю попросили жителей региона быть осторожными на улице, обращать внимание на целостность линий электропередачи, при обнаружении обрыва или при возникновении перебоев в энерго-, газо-, водо-, теплоснабжении — звонить в экстренные службы.