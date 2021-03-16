В Новороссийске собака провалилась в люк, ее спасли

Краснодарский край

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В Новороссийске спасли собаку, которая упала в колодец с водой

Животное в районе очистных сооружений в поселке Алексино заметил очевидец. Он вызвал спасателей.

Специалисты МКУ «Служба спасения» приехали на место, приставили лестницу и спустились в колодец. Собака стояла в воде, доходящей практически до морды. Вокруг нее плавал мусор. Животное вытащили.

«Пес из-за стеснительности фоткаться со спасателями не стал... убежал», — написал руководитель службы Алексей Одеров в своем инстаграме 15 марта.

Одеров добавил, что после спасения люк закрыли.

В этом же месяце в Новороссийске спасли еще одну собаку. Ее больше четырех часов доставали из ливневки.

Животные Новороссийск

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