В Краснодаре прогнозируют снегопад

Краснодарский край

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«Яндекс» сообщил, что 24 марта в Краснодаре пойдет снег и выпадет более 25% месячной нормы осадков

Напомним, накануне на Кубани объявили штормовое предупреждение. В целом по краю синоптики обещали пасмурную и дождливую погоду. Сегодня днем власти Краснодара предупредили местных жителей об ухудшении погоды — возможны сильные дожди, ливни с грозой, градом, усилением ветра до 20 м/с.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», 24 марта в Краснодаре похолодает до 1 °С, что на 9 °С ниже климатической нормы. Кроме того, в городе пойдет снег, а также выпадет 25,53% месячной нормы осадков. Ветер северо-западный и слабый — 3,4 м/с с порывами до 6,1 м/c. Атмосферное давление нормальное — 752 мм рт. ст.

Как писали Юга.ру, в ночь с 24 на 25 марта 2020 года синоптики объявляли в регионе экстренное предупреждение по заморозкам.

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