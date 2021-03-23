Жителей Краснодара предупредили об усилении дождя и ветра

Напомним, на Кубани 23 и 24 марта из-за ливней и града будет действовать штормовое предупреждение. В целом по краю синоптики обещали пасмурную и дождливую погоду.

В пресс-службе городской мэрии сообщили, что местами в крае и Краснодаре ожидается сильный дождь, ливень с грозой, градом и усилением ветра до 20 м/с. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций жителям посоветовали звонить по телефонам: 214-33-36 или 112.

По данным Краснодарского гидрометцентра, в крае прогнозируется ухудшение погоды. Возможны сильные дожди, ливни с грозой, градом, усилением ветра до 20 м/с. На реках возможны подъемы уровня воды, местами с превышением неблагоприятных отметок. В связи с переувлажнением почвы возможна активизация оползневых и экзогенных процессов. Специалисты уже провели некоторые предупредительные мероприятия, а также продолжают работать в режиме повышенной готовности.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю рекомендовали быть бдительными, следить за погодой и соблюдать меры пожарной безопасности. В случае ЧС необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей 01, с мобильных — 101.

Напомним, ровно год назад в ночь с 24 на 25 марта синоптики объявили экстренное предупреждение по заморозкам, а в Новороссийске был сильный ветер с порывами до 33 м/с.