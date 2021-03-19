В Геленджике сносят шестиэтажный недострой, чтобы сделать на его месте спортплощадку

В пресс-службе администрации Краснодарского края 19 марта рассказали, что в Северном микрорайоне практически нет социальных и спортивных объектов, а коммунальная инфраструктура перегружена. В январе власти региона распорядились остановить строительство двух новых домов. Один из них находился на стадии фундамента, второй возвели до шестого этажа.

В начале февраля приступили к демонтажу объектов. Сейчас застройщик сносит третий этаж с помощью экскаваторов с гидромолотами и подъемного крана. На месте зданий хотят сделать спортивную площадку.

Ранее Юга.ру писали, что в Анапе сейчас сносят самострои в дюнах, которые возвел депутат местного совета.