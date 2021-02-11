В Геленджике хотят снести два недостроя и сделать там спортплощадку

Краснодарский край

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Губернатор Вениамин Кондратьев поручил остановить строительство двух домов в Геленджике

Глава региона побывал в Геленджике и обнаружил, что в плотно застроенном Северном микрорайоне строят два многоквартирных дома. Однако в этой части города практически нет социальных и спортивных объектов. Поэтому Кондратьев поручил прекратить строительство.

На прошлой неделе вице-губернатор Андрей Алексеенко проверил, как исполняется поручение главы региона. Один из домов находится на стадии фундамента, во втором здании работы по сносу уже начались. Застройщик снес верхний, пятый этаж, разбираются перекрытия между четвертым и пятым этажами.

Снос многоэтажек хотят закончить к середине марта и сделать на этом месте спортплощадку, сообщили 11 февраля в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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Отметим, что 19 января на ютуб-канале политика Алексея Навального вышло двухчасовое расследование, посвященное 15-летней стройке на мысе Идокопас в селе Прасковеевка под Геленджиком. Объект, который авторы фильма назвали «дворцом Путина» с собственной бесполетной зоной, находится на закрытой территории на берегу Черного моря.

Портал Юга.ру направлял запрос в мэрию Геленджика, чтобы узнать, почему объект недвижимости находится в водоохранной зоне и есть ли у леса в этой зоне особый охраняемый статус, однако там не ответили на вопросы редакции.

Вениамин Кондратьев Геленджик Жилье Строительство

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