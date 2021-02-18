Глава Геленджика: в мэрию снова пришли с обысками сотрудники ФСБ и парализовали работу

Краснодарский край

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Утром 18 февраля в администрацию Геленджика пришли с обысками сотрудники ФСБ

Об этом рассказал мэр города Алексей Богодистов в своем телеграме. По его словам, «сегодня снова в администрации Геленджика работают сотрудники ФСБ». За месяц это уже третий визит представителей ведомства.

«Несмотря на то, что каждый раз они фактически парализуют работу тех или иных управлений и отделов администрации, мы оказываем всестороннюю помощь и открыты для взаимодействия», — рассказал он.

Сейчас сотрудников интересует документация, которая касается деятельности компании «Стройинвест». Для этого представители ФСБ работают в управлениях имущественных и земельных отношений и ЖКХ.

«Пишу это для тех, кто искажает факты и распространяет в сети недостоверную информацию», — уточнил Богодистов.

Геленджик Строительство ФСБ

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Глава Геленджика: в мэрию снова пришли с обысками сотрудники ФСБ и парализовали работу
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