Глава Геленджика: в мэрию снова пришли с обысками сотрудники ФСБ и парализовали работу

Об этом рассказал мэр города Алексей Богодистов в своем телеграме. По его словам, «сегодня снова в администрации Геленджика работают сотрудники ФСБ». За месяц это уже третий визит представителей ведомства.

«Несмотря на то, что каждый раз они фактически парализуют работу тех или иных управлений и отделов администрации, мы оказываем всестороннюю помощь и открыты для взаимодействия», — рассказал он.

Сейчас сотрудников интересует документация, которая касается деятельности компании «Стройинвест». Для этого представители ФСБ работают в управлениях имущественных и земельных отношений и ЖКХ.

«Пишу это для тех, кто искажает факты и распространяет в сети недостоверную информацию», — уточнил Богодистов.