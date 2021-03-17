В Сочи будут судить родителей, которые 3 года насиловали дочь и убеждали, что это нормально

17 марта в следкоме рассказали, что в Сочи будут судить семейную пару за сексуальное насилие над собственной дочерью

Установлено, что 38-летний мужчина и его 40-летняя жена проживали со своей малолетней дочерью в Сочи на улице Авиационной. По версии следствия, с января 2015 по декабрь 2017 года они вдвоем совершали в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера. При этом мать девочки убеждала ребенка в том, что это нормально.

Школьница сначала никому не говорила о происходящем, но в сентябре прошлого года рассказала обо всём своей учительнице. Педагог обратилась в правоохранительные органы.

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Против супругов завели уголовное дело о совершении насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ). На время расследования девочку изъяли из семьи и поместили в реабилитационный центр. Решается вопрос о лишении супругов родительских прав. Во время следствия они находились под стражей.

17 марта в пресс-службе СУ СКР РФ по Краснодарскому краю сообщили, что следственный отдел Адлерского района завершил расследование. Дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.