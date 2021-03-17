В Сочи будут судить родителей, которые 3 года насиловали дочь и убеждали, что это нормально

Краснодарский край

Распечатать

17 марта в следкоме рассказали, что в Сочи будут судить семейную пару за сексуальное насилие над собственной дочерью

Установлено, что 38-летний мужчина и его 40-летняя жена проживали со своей малолетней дочерью в Сочи на улице Авиационной. По версии следствия, с января 2015 по декабрь 2017 года они вдвоем совершали в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера. При этом мать девочки убеждала ребенка в том, что это нормально.

Школьница сначала никому не говорила о происходящем, но в сентябре прошлого года рассказала обо всём своей учительнице. Педагог обратилась в правоохранительные органы.

Читайте также:

Против супругов завели уголовное дело о совершении насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ).

На время расследования девочку изъяли из семьи и поместили в реабилитационный центр. Решается вопрос о лишении супругов родительских прав. Во время следствия они находились под стражей.

17 марта в пресс-службе СУ СКР РФ по Краснодарскому краю сообщили, что следственный отдел Адлерского района завершил расследование. Дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

Как писали Юга.ру, в 2019 году в Сочи на 20 лет осудили мужчину, который годами насиловал падчерицу. В сентябре 2020-го стало известно, что в Сочи родители два года совершали преступления против половой неприкосновенности дочери и записывали это на камеру.

Дети Изнасилование Преступления против детей Семья Следственный комитет Сочи Школьники

Новости

В Краснодаре откроется первый центр для поддержки родителей детей с синдромом Дауна
Госдума приняла закон о просветительстве. Организатор Geek Picnic и юристы объяснили, чем он грозит
В Сочи будут судить родителей, которые 3 года насиловали дочь и убеждали, что это нормально
Жителей Кубани предупредили о грозовых дождях на побережье Чёрного моря
Власти Краснодара напомнили, куда жаловаться на спил и обрезку деревьев
На Ростовском шоссе в Краснодаре молодой водитель насмерть сбил пешехода на обочине

Лента новостей

«Зима была самой обычной»
Сегодня, 10:21
«Зима была самой обычной»
Профессиональный метеоролог развеивает ложные впечатления об итогах минувшего сезона

Опрос от Юга.ру

Поставьте оценку погоде кубанской зимы-2020/21

ответить и посмотреть результаты

Год назад на Кубани ввели режим повышенной готовности из‑за COVID-19
15 марта, 17:04
Год назад на Кубани ввели режим повышенной готовности из‑за COVID-19
Вспомним, что произошло за это время

Реклама на портале