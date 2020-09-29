В Сочи родители два года совершали преступления против половой неприкосновенности дочери и записывали это на камеру

В конце сентября стало известно, что в Сочи заподозрили двух местных жителей в преступлениях против несовершеннолетнего

По предварительным данным, отец и мать в течение двух лет совершали противоправные действия сексуального характера в отношении своей дочери. Происходившее они фиксировали на камеру. Позже 10-летняя девочка пришла в полицию и рассказала о происходящем.

Мать ребенка задержали, она дала признательные показания. Мужчина сбежал от полицейских, ориентировки с ним развесили по городу. Вскоре его тоже доставили в отдел полиции.

«По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего», — сообщили в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю 28 сентября.

Следствие также проведет судебно-медицинскую экспертизу.

Как писали Юга.ру, в Сочи на 20 лет осудили мужчину, который годами насиловал падчерицу.