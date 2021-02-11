В Сочи пенсионера заподозрили в сексуальном насилии над пятилетней внучкой

Краснодарский край

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В Сочи в феврале против местного жителя завели уголовное дело за сексуальное насилие над ребенком

Источник в правоохранительных органах рассказал порталу Юга.ру, что 60-летний житель Сочи во второй половине 2020 года совершал сексуальное насилие над своей пятилетней внучкой.

Мужчину задержали, ведется следствие. По данным пресс-службы СУ СК РФ по Краснодарскому краю, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего).

Как писали Юга.ру, в 2019 году в Сочи на 20 лет осудили мужчину, который годами насиловал падчерицу. В сентябре 2020-го стало известно, что в Сочи родители два года совершали преступления против половой неприкосновенности дочери и записывали это на камеру.

Дети Насилие Секс Следственный комитет Сочи

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В Сочи пенсионера заподозрили в сексуальном насилии над пятилетней внучкой
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