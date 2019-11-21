В Сочи на 20 лет осудили мужчину, который годами насиловал падчерицу
Центральный районный суд Сочи вынес приговор 54-летнему мужчине, который насиловал падчерицу
Суд установил, что местный житель на протяжении нескольких лет систематически насиловал дочь своей сожительницы, а также совершал насильственные действия в отношении другой несовершеннолетней.
Против злоумылшенника возбудили уголовное дело по по п. «в» ч. 3 ст. 131 УК РФ (Изнасилование с использованием беспомощного состояния потерпевшей, заведомо не достигшей 14-летнего возраста) и по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (Действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).
Центральный районный суд Сочи признал мужчину виновным и приговорил к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили 21 ноября в пресс-службе Краснодарского краевого суда.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре в августе осудили иностранца, который изнасиловал и убил пятилетнюю падчерицу в Сочи. Его приговорили к 22 годам строгого режима.
Читайте также
Госдума разрешила признавать обычных людей иностранными агентами
Что это значит и кого может коснуться
«Чушь какая-то». Путин возмутился новыми правилами медосмотра
И вот Минздрав передумал их вводить за сутки до планируемого дня
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.