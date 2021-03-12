В Адыгее собираются починить горную дорогу в Лагонаки к концу года
Власти Адыгеи и сенаторы 12 марта обсудили развитие туризма в горной части республики
Напомним, 10 марта в Адыгее стартовало двухдневное выездное заседание комитета Совета Федерации, посвященное экономическому развитию региона.
В первый день сенаторы посетили отремонтированные дом культуры «Факел» в поселке Яблоновском и культурно-спортивный досуговый центр в Энеме, а во второй — Майкопскую детскую поликлинику и центр «Мой бизнес». Также они обсудили планы по развитию региона.
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12 марта представители Совфеда совместно с властями Адыгеи посетили горную часть Майкопского района. Там чиновники провели выездное совещание, посвященное развитию туристической отрасли региона. В частности, обсуждался ход реконструкции автодороги Даховская — плато Лагонаки, которая началась в августе 2020 года.
На совещании сенаторы отметили, что развитие рекреационного кластера в горах Адыгеи может стать одним из драйверов экономики региона.
В свою очередь глава Адыгеи Мурат Кумпилов поблагодарил представителей СФ за внимание к республике и желание помогать в решении задач по укреплению ее социально-экономического положения.
«Адыгея — один из интереснейших субъектов Российской Федерации с красивой природой и богатым культурным наследием, где можно успешно развивать туристическую отрасль. Но без решения инфраструктурных вопросов — строительства дорог, создания объектов энергетики и гостиничного сервиса — мы не сможем говорить о полноценном движении в данном направлении», — подытожил Кумпилов.