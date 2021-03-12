Власти Адыгеи рассказали, как планируют развивать регион

Руководство Адыгеи совместно с членами Совета Федерации 11 марта обсудило планы по развитию региона

Напомним, 10 марта в Адыгее стартовало двухдневное выездное заседание комитета Совета Федерации, посвященное экономическому развитию региона. В первый день сенаторы посетили отремонтированные дом культуры «Факел» в поселке Яблоновском и культурно-спортивный досуговый центр в Энеме, а во второй — Майкопскую детскую поликлинику и центр «Мой бизнес».

11 марта сенаторы и руководство Адыгеи обсудили реализацию индивидуальной программы, нацпроектов и факторы, мешающие развитию региона.

Открывая совещание, глава Адыгеи Мурат Кумпилов отметил значимость взаимодействия региона с Советом Федерации.

«Для нашего региона это — значимая помощь, особенно сейчас, когда идёт масштабная работа по его развитию», — отметил глава Адыгеи.

Мурат Кумпилов объяснил, что власти собираются делать для развития региона — привлекать инвестиции, организовать внутренней туризм, развивать промышленность, сельское хозяйство, строить больше жилья, создавать современную социальную инфраструктуру в здравоохранении, образовании и культуре.

На совещании выступил с докладом министр экономического развития и торговли Адыгеи Заур Шеуджен. Он рассказал, что в 2020 году в республике выполнялось 25 программных мероприятий, из которых 9 — с финансовым обеспечением. На их реализацию регион получил 1 млрд рублей. Средства освоили в полном объеме, несмотря на ограничения из-за коронавируса.

В этом году в Адыгее по индивидуальной программе планируют закончить реконструкцию трассы Даховская — плато Лагонаки, газораспределительной станции в поселке Краснооктябрьском, отремонтировать спортивную школу по вольной борьбе и Пушкинский народный дом.

Кроме того, в 2021 году начнут создавать промышленную зону в Тахтамукайском районе, продолжат развивать отдых и туризм в горах, проведут работы по берегоукреплению и благоустройству центральной части Майкопа.