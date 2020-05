В Новороссийске спасли щенка, который упал на дно бассейна

View this post on Instagram

Сегодня ранним утром к нам обратились сотрудники ,,Центра подготовки моряков,, и сообщили что в строящийся бассейн в котором было по колено воды на территории центра не понятно как упал щенок и требовалась срочная помощь спасателей... Спасатели выехали на проспект Ленина ,при помощи приставной лестницы спустились в бассейн и и достали щенка... Мокрого ,но живого щенка спасатели передали сотруднице центра, которая обещала позаботиться о нём... Любая жизнь, для нас ЖИЗНЬ!!!