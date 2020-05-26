В Новороссийске спасли щенка, который упал на дно бассейна

Краснодарский край

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В Новороссийске рано утром 26 мая вызвали спасателей, чтобы спасти упавшего в воду щенка

К спасателям обратились сотрудники «Центра подготовки моряков», находящегося на проспекте Ленина. Они рассказали, что в строящийся бассейн на территории центра, где уровень воды доходит до колена, упал щенок.

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Спасатели выехали на место. С помощью приставной лестницы они спустились в бассейн и достали щенка. По словам начальника МБУ ПАСС «Служба спасения» Новороссийска Алексея Одерова, осталось непонятным, как животное попало в бассейн.

«Мокрого, но живого щенка спасатели передали сотруднице центра, которая обещала позаботиться о нем. Любая жизнь для нас — жизнь!», — написал Одеров в своем инстаграме.

Как писали Юга.ру, в середине апреля в Сочи неизвестные выстрелили в бродячую собаку. Ее спасли прохожие.

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Сегодня ранним утром к нам обратились сотрудники ,,Центра подготовки моряков,, и сообщили что в строящийся бассейн в котором было по колено воды на территории центра не понятно как упал щенок и требовалась срочная помощь спасателей... Спасатели выехали на проспект Ленина ,при помощи приставной лестницы спустились в бассейн и и достали щенка... Мокрого ,но живого щенка спасатели передали сотруднице центра, которая обещала позаботиться о нём... Любая жизнь, для нас ЖИЗНЬ!!!

A post shared by Алексей Одеров (@alekseioderov) on

Животные Новороссийск

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