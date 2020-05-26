В Новороссийске спасли щенка, который упал на дно бассейна

В Новороссийске рано утром 26 мая вызвали спасателей, чтобы спасти упавшего в воду щенка

К спасателям обратились сотрудники «Центра подготовки моряков», находящегося на проспекте Ленина. Они рассказали, что в строящийся бассейн на территории центра, где уровень воды доходит до колена, упал щенок.

Спасатели выехали на место. С помощью приставной лестницы они спустились в бассейн и достали щенка. По словам начальника МБУ ПАСС «Служба спасения» Новороссийска Алексея Одерова, осталось непонятным, как животное попало в бассейн.

«Мокрого, но живого щенка спасатели передали сотруднице центра, которая обещала позаботиться о нем. Любая жизнь для нас — жизнь!», — написал Одеров в своем инстаграме.

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