В Новороссийске спасатели достали собаку из пожарного водоема с помощью альпинистского снаряжения

В Новороссийске 12 декабря спасли собаку, которая упала в пожарный водоем

Инцидент произошел в хуторе Семигорском в Натухаевском сельском округе Новороссийска. Очевидцы рассказали, что в пожарный водоем упала собака и ей нужна помощь.

Спасатели выехали на место происшествия, по лестнице спустились в водоем, а затем с помощью альпинистского снаряжения вытащили животное.

«Пёс долго спасателей не благодарил, а виляя хвостом стартанул к себе домой. Скорее всего, он живет где-то рядом», — рассказал 12 декабря в своем инстаграме начальник службы спасения Новороссийска Алексей Одеров.