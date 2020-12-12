В Новороссийске спасатели достали собаку из пожарного водоема с помощью альпинистского снаряжения

Краснодарский край

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В Новороссийске 12 декабря спасли собаку, которая упала в пожарный водоем

Инцидент произошел в хуторе Семигорском в Натухаевском сельском округе Новороссийска. Очевидцы рассказали, что в пожарный водоем упала собака и ей нужна помощь.

Спасатели выехали на место происшествия, по лестнице спустились в водоем, а затем с помощью альпинистского снаряжения вытащили животное.

«Пёс долго спасателей не благодарил, а виляя хвостом стартанул к себе домой. Скорее всего, он живет где-то рядом», — рассказал 12 декабря в своем инстаграме начальник службы спасения Новороссийска Алексей Одеров.

Напомним, в мае в Новороссийске спасли щенка, который упал на дно бассейна. В начале августа начальник службы спасения Алексей Одеров рассказал про енота, который два дня сидел на дереве. Спасатели спустили его, но он сразу же залез обратно.

Также в Новороссийске спасли котят, которых нашли в полу квартиры, помогли упавшему в печь коту и котенку, который забрался под пластиковую обшивку автомобиля.

Животные Новороссийск

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