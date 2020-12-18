В Новороссийске спасли застрявшего в ливневке голубя, которого окружили коты

18 декабря в Новороссийске спасли птицу, которая не могла самостоятельно выбраться из ливневого стока

На улице Челюскинцев местные жители заметили голубя, который оказался в закрытой ливневке. Достать его самостоятельно у горожан не получилось, они вызвали муниципальную «Службу спасения».

«Рядом собрались котяры и облизываются. Спасатели выехали на место, при помощи слесарных инструментов вскрыли ливневку, достали птичку и выпустили на волю», — рассказал в своем инстаграме руководитель службы спасения Алексей Одеров.

Напомним, в июле 2020 года в Новороссийске спасли двух птенцов чаек. Жители обеспокоились тем, что птицы гуляли по городу и могли попасть под машину.