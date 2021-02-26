На Кубани в очередной раз продлили режим повышенной готовности

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев до 14 марта продлил режим повышенной готовности в регионе

Режим повышенной готовности действует на Кубани с 15 марта. Его каждые две недели продлевает губернатор Вениамин Кондратьев. Последний раз глава региона подписал постановление, по которому режим сохранится до 28 февраля.

Согласно новому документу, режим повышенной готовности продлили до 14 марта, других изменений в нём нет. Жители и гости региона по-прежнему должны использовать маски в местах массового скопления людей и соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

Всё еще запрещены развлекательные, зрелищные, культурные мероприятия. Число участников деловых мероприятий ограничивается количеством в 100 человек.

Жителям с болезнями органов дыхания, диабетом, сердечно-сосудистыми и иными хроническими заболеваниями, а также всем гражданам старше 65 лет необходимо соблюдать режим самоизоляции, напомнили в краевом оперштабе.