На Кубани в очередной раз продлили режим повышенной готовности

Краснодарский край

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Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев до 14 марта продлил режим повышенной готовности в регионе

Режим повышенной готовности действует на Кубани с 15 марта. Его каждые две недели продлевает губернатор Вениамин Кондратьев. Последний раз глава региона подписал постановление, по которому режим сохранится до 28 февраля.

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Согласно новому документу, режим повышенной готовности продлили до 14 марта, других изменений в нём нет. Жители и гости региона по-прежнему должны использовать маски в местах массового скопления людей и соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

Всё еще запрещены развлекательные, зрелищные, культурные мероприятия. Число участников деловых мероприятий ограничивается количеством в 100 человек.

Жителям с болезнями органов дыхания, диабетом, сердечно-сосудистыми и иными хроническими заболеваниями, а также всем гражданам старше 65 лет необходимо соблюдать режим самоизоляции, напомнили в краевом оперштабе.

Вениамин Кондратьев Коронавирус Краснодар

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