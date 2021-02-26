На Кубани в очередной раз продлили режим повышенной готовности
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев до 14 марта продлил режим повышенной готовности в регионе
Режим повышенной готовности действует на Кубани с 15 марта. Его каждые две недели продлевает губернатор Вениамин Кондратьев. Последний раз глава региона подписал постановление, по которому режим сохранится до 28 февраля.
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Согласно новому документу, режим повышенной готовности продлили до 14 марта, других изменений в нём нет. Жители и гости региона по-прежнему должны использовать маски в местах массового скопления людей и соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.
Всё еще запрещены развлекательные, зрелищные, культурные мероприятия. Число участников деловых мероприятий ограничивается количеством в 100 человек.
Жителям с болезнями органов дыхания, диабетом, сердечно-сосудистыми и иными хроническими заболеваниями, а также всем гражданам старше 65 лет необходимо соблюдать режим самоизоляции, напомнили в краевом оперштабе.
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