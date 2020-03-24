Жителей Геленджика попросили воздержаться от поездок в Новороссийск из-за ураганного ветра

Краснодарский край

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24 марта полиция Геленджика попросила жителей не ездить в Новороссийск из-за ухудшения погоды

Отдел ГИБДД ОМВД России по Геленджику написал об этом в своем инстаграме. В ведомстве отметили, что 24 марта ухудшатся погодные условия и усилится ветер.

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Ранее Юга.ру писали о том, что в Новороссийске объявили экстренное предупреждение. По прогнозам синоптиков, 24 марта в городе-герое ожидается ветер до 24 м/с, с порывами до 33 м/с.

Напомним, в ноябре 2018 года под Геленджиком ветром опрокинуло «Газель». А в феврале 2012 года по дороге в Новороссийск сильный ветер, скорость которого достигал 40 м/с, за два дня опрокинул 15 фур.

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Уважаемые жители и гости города Геленджика, Отдел ГИБДД Отдела МВД России по городу Геленджику убедительно просит воздержатся от поездок на транспорте в сторону города Новороссийска 24 марта 2020 года, в связи с ухудшением погодных условий и усилением ветра, так же помните о соблюдении правил дорожного движения, скоростного режима,будьте предельно осторожны и внимательны на дорогах,о фактах помощи всем участникам дорожного движения сообщать по номеру 8 (86141) 28-2-28, 8 (86141) 28-2-82!#гибдд #пропагандагибдд #дтп #огибддгеленджика

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Геленджик ГИБДД Новороссийск Транспорт

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