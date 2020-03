Жителей Геленджика попросили воздержаться от поездок в Новороссийск из-за ураганного ветра

View this post on Instagram

Уважаемые жители и гости города Геленджика, Отдел ГИБДД Отдела МВД России по городу Геленджику убедительно просит воздержатся от поездок на транспорте в сторону города Новороссийска 24 марта 2020 года, в связи с ухудшением погодных условий и усилением ветра, так же помните о соблюдении правил дорожного движения, скоростного режима,будьте предельно осторожны и внимательны на дорогах,о фактах помощи всем участникам дорожного движения сообщать по номеру 8 (86141) 28-2-28, 8 (86141) 28-2-82!#гибдд #пропагандагибдд #дтп #огибддгеленджика