Жителей Геленджика попросили воздержаться от поездок в Новороссийск из-за ураганного ветра

Отдел ГИБДД ОМВД России по Геленджику написал об этом в своем инстаграме . В ведомстве отметили, что 24 марта ухудшатся погодные условия и усилится ветер.

Ранее Юга.ру писали о том, что в Новороссийске объявили экстренное предупреждение. По прогнозам синоптиков, 24 марта в городе-герое ожидается ветер до 24 м/с, с порывами до 33 м/с.

Напомним, в ноябре 2018 года под Геленджиком ветром опрокинуло «Газель». А в феврале 2012 года по дороге в Новороссийск сильный ветер, скорость которого достигал 40 м/с, за два дня опрокинул 15 фур.