За год 11 км трассы из Краснодара в Ейск отремонтировали на 40%

В марте в Тимашевском районе продолжают реконструкцию дороги на Ейск

Напомним, в марте 2020 года началась реконструкция трассы Краснодар — Ейск. Первым решили расширять участок длиной 10,9 км от границы Динского района до станицы Медведовской в Тимашевском районе. Работы оценили в 5,1 млрд рублей. 11 марта 2021 года в администрации края сообщили, что ремонт выполнен на 40%.

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, эта трасса одна из самых загруженных в летний сезон. Поток превышает нормативы в два-три раза:

«При этом на отдельных участках движение пока организовано только по двум полосам. Это, безусловно, влияет на аварийность, в целом на скорость движения по направлению к курортам Краснодарского края и Крыма».