За год 11 км трассы из Краснодара в Ейск отремонтировали на 40%

Краснодарский край

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В марте в Тимашевском районе продолжают реконструкцию дороги на Ейск

Напомним, в марте 2020 года началась реконструкция трассы Краснодар — Ейск. Первым решили расширять участок длиной 10,9 км от границы Динского района до станицы Медведовской в Тимашевском районе. Работы оценили в 5,1 млрд рублей. 11 марта 2021 года в администрации края сообщили, что ремонт выполнен на 40%.

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, эта трасса одна из самых загруженных в летний сезон. Поток превышает нормативы в два-три раза:

«При этом на отдельных участках движение пока организовано только по двум полосам. Это, безусловно, влияет на аварийность, в целом на скорость движения по направлению к курортам Краснодарского края и Крыма».

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Глава региона добавил, что на трассе планируется увеличить количество полос до четырех. Сейчас на участке рабочие переносят линию электропередач, делают освещение и устанавливают свайный фундамент для переезда через ж/д пути в районе станицы Медведовской.

До июля 2021 года собираются закончить проектирование еще одного участка длиной 12 км в Динском районе. Завершить ремонт участка длиной более 22 км дороги хотят в 2023 году.

В пресс-службе администрации края 11 марта уточнили, что трасса является альтернативой платному участку М4.

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За год 11 км трассы из Краснодара в Ейск отремонтировали на 40%
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