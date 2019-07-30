На реконструкцию трассы Краснодар — Ейск собираются потратить 12 млрд рублей

В Динском и Тимашевском районах до 2022 года планируют отремонтировать участки трассы Краснодар — Ейск

По оценкам специалистов, эта дорога значительно перегружена. Интенсивность движения от станицы Новотитаровской до Тимашевска составляет около 25 тыс. машин в сутки. Министр транспорта и дорожного хозяйства края Алексей Переверзев рассказал, что трассу можно будет разгрузить, проведя ремонт участков в Динском и Тимашевском районах.

Работы планируют провести в два этапа. На первом из них на участке дороги длиной 10 км до станицы Медведовской увеличат число полос с двух до четырех. К 1 сентября проект должен пройти госэкспертизу. После этого рабочие смогут приступить к реконструкции. Переверзев уточнил, что на трассе построят две транспортные развязки и дорогу, которая обеспечит новый непрерывный подъезд к Медведовской. На этом участке установят автоматизированный пункт весового контроля и сделают площадку для отдыха. Стоимость реализации проекта составит более 7 млрд рублей. Ремонт и строительство займут около трех лет.

На втором этапе запланирована реконструкция участка длиной 12 км от Новотитаровской до границы с Тимашевским районом. Там сделают четыре полосы для движения. В районе станицы Старомышастовской планируют построить транспортную развязку. Общая стоимость проекта — около 5 млрд рублей. Работы должны провести в течение двух лет, сообщили 30 июля в пресс-службе администрации Краснодарского края.