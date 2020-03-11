Началась реконструкция трассы Краснодар — Ейск за 5,1 млрд рублей

В Краснодарском крае в марте началось расширение дороги от границы Динского и Тимашевского районов до станицы Медведовской

Новую трассу в рамках нацпроекта сделают четырехполосной. Стоимость строительно-монтажных работ участка длиной 11 км дороги составит 5,1 млрд рублей. По прогнозу губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, после ремонта трасса должна стать менее аварийной.

В краевом министерстве транспорта и дорожного хозяйства отметили, что сейчас от столицы Кубани почти до станицы Новотитаровской, а также от Медведовской до Тимашевска трасса проходит как минимум по четырем полосам, а на остальных участках она двухполосная. В курортный сезон и во время уборки урожая на дороге образуются пробки.

Предполагается, что ремонт завершат в 2023 году, после этого трасса станет автомагистралью первой категории, сообщили 11 марта в пресс-службе администрации Краснодарского края.