Члены Совета Федерации оценили отремонтированные дома культуры в двух поселках Адыгеи
Сенаторы 10 марта осмотрели в Адыгее отремонтированные по индивидуальной программе учреждения культуры
Напомним, 10 марта в Адыгее стартовало выездное заседание комитета Совета Федерации, посвященное экономическому развитию региона.
Накануне участники заседания побывали в Тахтамукайском районе, где посетили объекты, реконструированные в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Адыгеи, — дом культуры «Факел» в поселке Яблоновском и культурно-спортивный досуговый центр в Энеме, где завершился капитальный ремонт. На ремонт двух объектов было потрачено более 110 млн рублей.
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Так, ДК «Факел» с середины 90-х годов находился в частной собственности, его не использовали по назначению. Объект удалось вернуть в муниципальную собственность и включить проект реконструкции здания в индивидуальную программу. Благодаря этому на базе ДК удалось создать современный культурно-досуговый центр с концертным залом на 290 мест.
В культурно-спортивно-досуговом центре (КСДЦ) в Энеме работают 32 клубных формирования, где занимаются более 700 участников. Кроме того, там есть музей с четырьмя экспозициями, 5 тыс. экспонатов и библиотекой, где хранится 14 тыс. 589 книг. Центр построили в 1980 году, ему требовался капитальный ремонт.
Во время ремонта в ДК и КСДЦ поменяли крышу, двери и окна, отремонтировали фасад, сделали внутреннюю отделку помещений, заменили инженерные коммуникации, установили пожарную систему, видеонаблюдение и провели интернет. Также в зданиях оборудовали места для людей с ограниченными возможностями.
Сейчас оба учреждения культуры работают, поэтому сенаторам удалось побывать на занятиях творческих коллективов.
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Представители администраций поселков поблагодарили чиновников за внимание к развитию культурно-досуговой деятельности в небольших населенных пунктах. Было отмечено, что новые условия позволят расширить деятельность учреждений, повысить творческий потенциал и мастерство коллективов.