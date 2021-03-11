Члены Совета Федерации оценили отремонтированные дома культуры в двух поселках Адыгеи

Сенаторы 10 марта осмотрели в Адыгее отремонтированные по индивидуальной программе учреждения культуры

Напомним, 10 марта в Адыгее стартовало выездное заседание комитета Совета Федерации, посвященное экономическому развитию региона. Накануне участники заседания побывали в Тахтамукайском районе, где посетили объекты, реконструированные в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Адыгеи, — дом культуры «Факел» в поселке Яблоновском и культурно-спортивный досуговый центр в Энеме, где завершился капитальный ремонт. На ремонт двух объектов было потрачено более 110 млн рублей.

Так, ДК «Факел» с середины 90-х годов находился в частной собственности, его не использовали по назначению. Объект удалось вернуть в муниципальную собственность и включить проект реконструкции здания в индивидуальную программу. Благодаря этому на базе ДК удалось создать современный культурно-досуговый центр с концертным залом на 290 мест.

В культурно-спортивно-досуговом центре (КСДЦ) в Энеме работают 32 клубных формирования, где занимаются более 700 участников. Кроме того, там есть музей с четырьмя экспозициями, 5 тыс. экспонатов и библиотекой, где хранится 14 тыс. 589 книг. Центр построили в 1980 году, ему требовался капитальный ремонт.

Во время ремонта в ДК и КСДЦ поменяли крышу, двери и окна, отремонтировали фасад, сделали внутреннюю отделку помещений, заменили инженерные коммуникации, установили пожарную систему, видеонаблюдение и провели интернет. Также в зданиях оборудовали места для людей с ограниченными возможностями.

Сейчас оба учреждения культуры работают, поэтому сенаторам удалось побывать на занятиях творческих коллективов.