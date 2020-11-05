В Адыгее спели «Катюшу» на адыгейском языке

В Адыгее 4 ноября артисты государственного ансамбля народной песни и танца «Исламей» исполнили песню «Катюша» на адыгейском языке

В День народного единства в России запустили флешмоб, в котором представители разных регионов страны поют песню «Катюша» на национальных языках.

Государственный ансамбль народной песни и танца Адыгеи «Исламей» присоединился к акции и исполнил «Катюшу» на адыгейском.

Глава республики Мурат Кумпилов в своем инстаграме написал, что песня «Катюша», созданная композитором Матвеем Блантером на стихи Владимира Харитонова, является одним из народных символов Великой Отечественной войны.

«Я считаю, что «Катюша» — одна из самых любимых песен россиян. На ее мотив моментально откликнутся и стар и млад. Текст песни, объединяющей не одно поколение, знает, пожалуй, каждый. В День народного единства знаменитая «Катюша» обрела новую силу, зазвучав многоголосьем народов России», — отметил Мурат Кумпилов.

Напомним, это уже второй эксперимент перевода на адыгейский язык и исполнения известных российских музыкальных композиций. Ранее артисты ансамбля «Исламей» исполнили на адыгейском песню «День Победы».