«Мудро поступает тот, кто сидит дома». Герои мультфильма про Винни-Пуха будут на адыгском языке призывать к борьбе с ковидом
В Адыгее в конце декабря представили серию видеороликов, в которой Винни-Пух на адыгском языке призвал жителей соблюдать антиковидные меры
Центр управления регионом (ЦУР) по Республике Адыгея решил использовать известные мультфильмы, чтобы напомнить местным жителям о мерах по борьбе с коронавирусом. На первом этапе вышло шесть роликов с эпизодами из советского мультфильма про Винни-Пуха, где мультгерои заговорили на адыгейском языке.
Персонажи мультфильма призывают соблюдать социальную дистанцию, носить маски, без надобности не посещать общественные места, чтобы не заболеть ковидом.
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Руководитель ЦУР по Адыгее Казбек Коджешау 28 декабря прокомментировал порталу Юга.ру, что тема профилактики коронавируса особенно актуальна в преддверии новогодних праздников, и ведомство решило использовать нестандартный подход.
«Создавая видеоролики с помощью мультфильмов, озвучиванием их героев на адыгском языке с текстовым переводом на русский язык, мы сможем максимально привлечь внимание жителей к этой важной теме, доходчиво рассказать о необходимости соблюдать все санитарные требования», — сказал Казбек Коджешау.
Он добавил, что первые ролики уже появились в соцсетях. Их будут распространять в соцсетях республикой газеты «Советская Адыгея» и других СМИ. В новом году сотрудники республиканского ЦУР планируют создать очередную серию антиковидных видеороликов на основе мультфильма «Маша и медведь».
По данным на 28 декабря, в Адыгее число зараженных коронавирусом достигло 10 тыс. 767 человек, из них 91 — за прошлые сутки. При этом последние 10 дней ежесуточный прирост новых случаев инфицирования в республике колеблется в пределах 90-95. За всё время скончались 86 пациентов ковид-госпиталей.
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