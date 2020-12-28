В Адыгее в конце декабря представили серию видеороликов, в которой Винни-Пух на адыгском языке призвал жителей соблюдать антиковидные меры

Центр управления регионом (ЦУР) по Республике Адыгея решил использовать известные мультфильмы, чтобы напомнить местным жителям о мерах по борьбе с коронавирусом. На первом этапе вышло шесть роликов с эпизодами из советского мультфильма про Винни-Пуха, где мультгерои заговорили на адыгейском языке.

Персонажи мультфильма призывают соблюдать социальную дистанцию, носить маски, без надобности не посещать общественные места, чтобы не заболеть ковидом.