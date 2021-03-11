Оштрафовали организатора концерта Моргенштерна в Сочи

10 марта стало известно, что организатора январского концерта Моргенштерна в Сочи оштрафовали за нарушение антиковидных правил

Певец дал концерт 8 января 2021 года. Его организовало ООО «Ангелы А» в рамках проведения спортивного мероприятия на сцене WOW Arena в Красной поляне. Выступление состоялось с массовым пребыванием людей. Персонал и большинство зрителей находились в закрытом помещении без масок, социальная дистанция не соблюдалась.

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю выявило нарушение противоэпидемического режима при проведении шоу. 14 января возбудили дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

Материалы передали в Адлерский районный суд. В итоге суд назначил организаторам штраф в 300 тыс. рублей, сообщили 10 марта в пресс-службе Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.