Оштрафовали организатора концерта Моргенштерна в Сочи

Краснодарский край, Вся Россия

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10 марта стало известно, что организатора январского концерта Моргенштерна в Сочи оштрафовали за нарушение антиковидных правил

Певец дал концерт 8 января 2021 года. Его организовало ООО «Ангелы А» в рамках проведения спортивного мероприятия на сцене WOW Arena в Красной поляне. Выступление состоялось с массовым пребыванием людей. Персонал и большинство зрителей находились в закрытом помещении без масок, социальная дистанция не соблюдалась.

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Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю выявило нарушение противоэпидемического режима при проведении шоу. 14 января возбудили дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

Материалы передали в Адлерский районный суд. В итоге суд назначил организаторам штраф в 300 тыс. рублей, сообщили 10 марта в пресс-службе Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Это уже на первое шоу артиста на курорте во время запрета на массовые мероприятия из-за пандемии. Напомним, в июле прошлого года во время действия режима повышенной готовности Моргенштерн выступил в сочинском заведении «Виноград». После чего полиция начала проверку. В августе вступило в силу постановление суда в отношении ресторана в Сочи, нарушившего требования Роспотребнадзора.

Концерты Коронавирус Красная Поляна Музыка Роспотребнадзор Сочи Суд Эпидемии

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