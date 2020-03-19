В Адыгее снегоуборочный грузовик врезался в школьный автобус, выехав на встречку

В Майкопском районе 19 марта произошло ДТП с участием школьного автобуса и грузовика, расчищающего дорогу от снега

Инцидент произошел около 9:00 на автодороге Каменномостский — Победа. По предварительным данным, водитель снегоуборочного грузовика не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в школьный автобус.

На момент ДТП в автобусе находились три школьника, никто не пострадал. Также не пострадали оба водителя, сообщили в пресс-службе МВД по Адыгее.

УГИБДД Майкопского района проводит проверку по факту аварии.