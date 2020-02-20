На Кубани школьный автобус попал в ДТП, есть пострадавшие

В Тбилисском районе 20 февраля в аварию попал автобус, который вез детей в школу

Происшествие случилось на дороге станица Тбилисская — станица Нововладимировская. Автобус ПАЗ вез 27 детей и одного взрослого к школе № 9. По предварительным данным, в 7:40 на равнозначном перекрестке он не дал преимущество легковой машине «Ока» и столкнулся с ней.

В результате аварии пострадали водитель и пассажир легкового автомобиля, им оказали медицинскую помощь. В отношении водителя автобуса составили административный протокол по ч. 2 ст.12.13 КоАП РФ (Невыполнение требования правил дорожного движения уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков).

Проводится проверка технического состояния ПАЗ, а также соблюдения условий работы водителя, сообщила краевая прокуратура 20 февраля.

Напомним, 16 февраля недалеко от Краснодара произошло ДТП с рейсовым автобусом, в аварии погиб один человек.