«Агрокомплекс» Ткачева снова стал первым в рейтинге землевладельцев Forbes

Издание Forbes с 2005 года составляет рейтинг 20 крупнейших землевладельцев в России. Суммарно участники списка владеют 8,3 млн га, стоимость земель составляет 617,31 млрд рублей (в 2019 году она составляла 471,6 млрд рублей).

Первое место, как и в прошлом рейтинге издания, досталось фирме «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева, принадлежащей семье бывшего губернатора Кубани и министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева. Компания владеет большими земельными наделами (660 тыс. га) в разных регионах страны, Краснодарском и Ставропольском краях и Ростовской области. Стоимость земель составляет 88,6 млрд рублей.

Отметим, что в рейтинге 2019 года указывалось, что фирма владеет землями площадью 649 тыс. га и стоимостью 68,5 млрд рублей.