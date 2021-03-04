«Агрокомплекс» Ткачева снова стал первым в рейтинге землевладельцев Forbes
Семейная фирма «Агрокомплекс» имени Н.И. Ткачева возглавила рейтинг землевладельцев России по версии Forbes
Издание Forbes с 2005 года составляет рейтинг 20 крупнейших землевладельцев в России. Суммарно участники списка владеют 8,3 млн га, стоимость земель составляет 617,31 млрд рублей (в 2019 году она составляла 471,6 млрд рублей).
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Первое место, как и в прошлом рейтинге издания, досталось фирме «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева, принадлежащей семье бывшего губернатора Кубани и министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева. Компания владеет большими земельными наделами (660 тыс. га) в разных регионах страны, Краснодарском и Ставропольском краях и Ростовской области. Стоимость земель составляет 88,6 млрд рублей.
Отметим, что в рейтинге 2019 года указывалось, что фирма владеет землями площадью 649 тыс. га и стоимостью 68,5 млрд рублей.
В рейтинг попали еще две компании с юга России. Четвертое место заняла «Степь» (включая «РЗ Агро»), который владеет Владимир Евтушенков. Штаб-квартира компании находится в Ростове-на-Дону. Общая площадь земель с/х назначения составляет 474,8 тыс. га, стоимость — 48,2 млрд рублей. На шестом месте расположился концерн «Покровский» со штаб-квартирой в станице Каневской Краснодарского края. Землями площадью 242 тыс. га и стоимостью 36,3 млрд рублей владеет Андрей Коровайко. Остальных участников рейтинга можно посмотреть здесь.
Кубанские экологи провели расследование и нашли связь Ткачева с одной из дач возле «дворца Путина» под Геленджиком. Владения фирмы, за которой стоят люди, близкие к семье бывшего губернатора Кубани, находятся недалеко от пляжа в Прасковеевке. Кроме того, на восточной окраине Геленджика расположена винодельня «Шато де Талю», принадлежащая жене Ткачева Ольге. Стоимость турбазы в Прасковеевке и винодельческого хозяйства совместно доходит до 1,3 млрд рублей, уточнил «Кавказский Узел».
Подсчеты рейтинга производились исходя из площади и расчетной цены одного гектара. При вычислении стоимости 1 га земли сельхозназначения в том или ином субъекте РФ использовались открытые данные о покупке-продаже земли в 2019 и 2020 годах.