Галицкий за год вложил в ФК «Краснодар» 1,21 млрд рублей

Краснодарский край

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В начале марта журналисты издания «Рейтинг букмекеров» подсчитали выручку футбольного клуба «Краснодар» за 2020 год

«Краснодар» принадлежит Сергею Галицкому (66,67%) и компании ЗАО «Объединенный капитал» (33,33%). По данным «Рейтинга букмекеров», по итогам 2020 года выручка клуба от продаж составила 1,47 млрд рублей — это вдвое ниже результатов 2019 года.

Доходы от трансляций матчей составили 277,5 млн рублей. Продажи билетов принесли 324,1 млн рублей, спонсорская реклама — 676,2 млн рублей, продажа сувенирной продукции и атрибутики — 82,5 млн рублей.

Вместе с тем, Галицкий заработал 7,949 млрд рублей по статье «прочие доходы». Например, трансферы принесли клубу 1,37 млрд рублей. После расторжения контракта между телеканалом «Матч ТВ» и компанией IMG, которая занимается организацией мероприятий, «быки» получили от Российской премьер-лиги 32,4 млн рублей. Бонусы за участие в еврокубках составили 2,51 млрд рублей.

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В вышедшем 3 марта разборе журналиста «РБ Бизнес» говорится, что в 2020 году Сергей Галицкий вложил в футбольный клуб 1,21 млрд рублей личных средств. За год до этого прямые вложение акционеров составили 1,556 млрд рублей. Заработная ведомость клуба по итогам года составила 3,827 млрд рублей и увеличилась в годовом выражении почти на 30%.

Всего по итогам прошлого года «Краснодар» потерпел убытки в размере 65 млн рублей. При этом в 2019 году убытки составляли 1,967 млрд рублей, а в 2018-м клуб получил 1,2 млн рублей прибыли.

В конце 2020 года Юга.ру подсчитали, сколько «Краснодар» заработал в за выступление Лиге чемпионов. Оказалось, что деньги от еврокубков составили чуть ли не половину годового бюджета.

Деньги Сергей Галицкий ФК «Краснодар»

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