Галицкий за год вложил в ФК «Краснодар» 1,21 млрд рублей

В начале марта журналисты издания «Рейтинг букмекеров» подсчитали выручку футбольного клуба «Краснодар» за 2020 год

«Краснодар» принадлежит Сергею Галицкому (66,67%) и компании ЗАО «Объединенный капитал» (33,33%). По данным «Рейтинга букмекеров», по итогам 2020 года выручка клуба от продаж составила 1,47 млрд рублей — это вдвое ниже результатов 2019 года.

Доходы от трансляций матчей составили 277,5 млн рублей. Продажи билетов принесли 324,1 млн рублей, спонсорская реклама — 676,2 млн рублей, продажа сувенирной продукции и атрибутики — 82,5 млн рублей.

Вместе с тем, Галицкий заработал 7,949 млрд рублей по статье «прочие доходы». Например, трансферы принесли клубу 1,37 млрд рублей. После расторжения контракта между телеканалом «Матч ТВ» и компанией IMG, которая занимается организацией мероприятий, «быки» получили от Российской премьер-лиги 32,4 млн рублей. Бонусы за участие в еврокубках составили 2,51 млрд рублей.